Президент Италии принял отставку премьер-министра

Фото: Джузеппе Конте (quirinale.it)

Консультации по поводу формирования правительства назначены на 21 августа

Президент Италии Серджио Маттарелла принял заявление об отставке премьер-министра страны Джузеппе Конте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Италии.

Сообщается, что вечером во вторник состоялась личная встреча президента страны с Конте.

"Президент Республики принял к сведению заявление об отставке и предложил правительству позаботиться о текущих делах. Консультации начнутся завтра, в среду, 21 августа, в 16:00", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Италии Джузеппе Конте 20 августа объявил, что уходит в отставку. Кроме того, он заявил, что работа его правительства заканчивается.

"Дорогие друзья из движения "5 звезд" (одна из двух правящих партий, - ред.) на этом заканчивается работа нашего правительства. По завершении этого заседания я передам официально прошение об отставке в руки президента Серджио Маттареллы", - заявил Конте.

Кроме того, Конте обвинил в безответственности своего заместителя - министра внутренних дел и лидера одной из двух правящих партий ("Лиги", - ред.) - Маттео Сальвини, назвав его оппортунистом.

Ранее РБК-Украина сообщало, что заместитель главы Совета министров Италии, федеральный секретарь правопопулистской партии "Лига" призвал к досрочным выборам в парламент страны, заявив об отсутствии большинства в парламенте.