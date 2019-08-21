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Президент Італії прийняв відставку прем'єр-міністра

Новини » Політика    21.08.2019 - 03:48
Президент Італії прийняв відставку прем'єр-міністра
Фото: Джузеппе Конте (quirinale.it)

Консультації з приводу формування уряду призначено на 21 серпня

Президент Італії Серджіо Маттарелла прийняв заяву про відставку прем'єр-міністра країни Джузеппе Конте. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента Італії.

Повідомляється, що ввечері у вівторок відбулася особиста зустріч президента країни з Конте.

"Президент Республіки прийняв до відома заяву про відставку і запропонував уряду подбати про поточні справи. Консультації розпочнуться завтра, в середу, 21 серпня, о 16:00", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте 20 серпня оголосив, що йде у відставку. Крім того, він заявив, що робота його уряду закінчується.

"Дорогі друзі з руху "5 зірок" (одна з двох правлячих партій, - ред.) на цьому закінчується робота нашого уряду. По завершенні цього засідання я передам офіційно прохання про відставку в руки президента Серджіо Маттарелли", - заявив Конте.

Крім того, Конте звинуватив у безвідповідальності свого заступника - міністра внутрішніх справ і лідера однієї з двох правлячих партій ("Ліги", - ред.) - Маттео Сальвіни, назвавши його опортуністом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що заступник голови Ради міністрів Італії, федеральний секретар правопопулістської партії "Ліга" закликав до дострокових виборів у парламент країни, заявивши про відсутність більшості в парламенті.

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