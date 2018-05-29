Президент Италии поручил сформировать правительство экс-представителю МВФ Коттарелли

Техническое правительство должно управлять страной до проведения новых выборов
Президент Италии Серджо Маттарелла в понедельник, 28 мая, поручил сформировать правительство экономисту и бывшему высокопоставленному сотруднику Международного валютного фонда (МВФ) Карло Коттарелли. Об этом сообщает DW.
Как отмечает издание, ранее итальянский президент пригласил Коттарелли на переговоры о создании технического правительства, которое будет управлять страной до проведения новых выборов.
Решение Маттарелли было резко раскритиковано популистскими и правыми силами Италии, которые стремились сами создать правительство
Напомним, ранее назначенный премьер-министром Италии Джузеппе Конте отказался от своего заявления о создании правительства и вернул свой мандат исполняющего обязанности премьер-министра.
После этого глава второй крупнейшей партии Италии "Пять звезд" Луиджи Ди Майо заявил, что президенту Италии Серджо Маттарелле из-за провала формирования правительства может грозить импичмент.