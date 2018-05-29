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Президент Италии поручил сформировать правительство экс-представителю МВФ Коттарелли

НовостиПолитика    29.05.2018 - 01:36
Фото: президент Италии Серджо Маттарелла (quirinale.it)
Фото: президент Италии Серджо Маттарелла (quirinale.it)

Техническое правительство должно управлять страной до проведения новых выборов

Президент Италии Серджо Маттарелла в понедельник, 28 мая, поручил сформировать правительство экономисту и бывшему высокопоставленному сотруднику Международного валютного фонда (МВФ) Карло Коттарелли. Об этом сообщает DW.

Как отмечает издание, ранее итальянский президент пригласил Коттарелли на переговоры о создании технического правительства, которое будет управлять страной до проведения новых выборов.

Решение Маттарелли было резко раскритиковано популистскими и правыми силами Италии, которые стремились сами создать правительство

Напомним, ранее назначенный премьер-министром Италии Джузеппе Конте отказался от своего заявления о создании правительства и вернул свой мандат исполняющего обязанности премьер-министра.

После этого глава второй крупнейшей партии Италии "Пять звезд" Луиджи Ди Майо заявил, что президенту Италии Серджо Маттарелле из-за провала формирования правительства может грозить импичмент.

 

Президенту Италии угрожают импичментом после провала формирования правительства Назначенный премьер-министром Италии Конте не смог сформировать правительство
Теги публикации: Италия, Правительственный кризис  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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