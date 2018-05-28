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Назначенный премьер-министром Италии Конте не смог сформировать правительство

НовостиПолитика    28.05.2018 - 03:17
Фото: Джузеппе Конте (AFP)
Фото: Джузеппе Конте (AFP)

Джузеппе Конте вернул свой мандат исполняющего обязанности премьер-министра

Назначенный премьер-министром Италии Джузеппе Конте отказался от своего заявления о создании правительства. Об этом сообщает BBC.

"Я отказался от своего мандата, чтобы сформировать правительство перемен", - сказал Конте журналистам.

Как сообщается, 53-летний Конте, адвокат и политический деятель, избранный премьер-министром, должен был представить список министров, которых глава государства должен был одобрить. Однако препятствием стало обсуждение кандидатуры министра экономики.

"Конте сообщил, что вернул свой мандат исполняющего обязанности премьер-министра президенту страны", - говорится в сообщении.

Таким образом, Италия может быть вынуждена провести новые выборы после того, как Джузеппе Конте отказался от своего предложения сформировать правительство.

Так, в качестве временного шага глава государства призвал бывшего экономиста Международного валютного фонда (МВФ) Карло Котарелли потенциально претендовать на пост премьер-министра.

Напомним, ранее сообщалось, что итальянские политические силы "Движение 5 звезд" и "Лига" достигли договоренности относительно кандидатуры следующего премьер-министра.

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Теги публикации: Премьер-министр, Италия, правительство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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