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Президент Італії доручив сформувати уряд екс-представникові МВФ Коттареллі

НовиниПолітика    29.05.2018 - 01:36
Фото: президент Італії Серджо Маттарелла (quirinale.it)
Фото: президент Італії Серджо Маттарелла (quirinale.it)

Технічний уряд має керувати країною до проведення нових виборів

Президент Італії Серджо Маттарелла в понеділок, 28 травня, доручив сформувати уряд економісту і колишньому високопоставленому працівникові Міжнародного валютного фонду (МВФ) Карло Коттареллі. Про це повідомляє DW.

Як зазначає видання, раніше італійський президент запросив Коттареллі на переговори про створення технічного уряду, який керуватиме країною до проведення нових виборів.

Рішення Маттарелли було різко розкритиковане популістськими і правими силами Італії, які прагнули самі створити уряд

Нагадаємо, раніше призначений прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте відмовився від своєї заяви про створення уряду і повернув свій мандат виконуючого обов'язки прем'єр-міністра.

Після цього голова другої найбільшої партії Італії "П'ять зірок" Луїджі Ді Майо заявив, що президентові Італії Серджо Маттареллі через провал формування уряду може загрожувати імпічмент.

 

Президенту Італії погрожують імпічментом після провалу формування уряду Призначений прем'єр-міністром Італії Конте не зміг сформувати уряд
Теги публікації: Італія, Правительственный кризис  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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