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Президент Италии на инаугурации высказался в поддержку Украины

Автор: Дмитрий Кузнецов

В парламенте Италии 3 февраля прошла инаугурация президента страны Серджо Маттарелла. В своей речи глава государства сказал слова в поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Украины в Италии.

"Мы не должны мириться с тем, что, без всякого повода вроде противостояния между разными экономическими и политическими системами, снова поднимается ветер войны над континентом, пережившим такие трагедии как Первая и Вторая мировая война", - приводит посольство цитату из речи Маттареллы в поддержку Украины.

Итальянский президент подчеркнул, что необходимо призвать друзей и союзников, чтобы демонстрация силы уступила место взаимопониманию. Он также отметил, что ни один народ не боялся агрессии со стороны своего соседа.

Напомним, Серджо Маттарелла переизбрали на пост президента Италии 29 января.

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