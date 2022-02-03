RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Президент Італії на інавгурації висловився на підтримку України

Автор: Дмитрий Кузнецов

У парламенті Італії 3 лютого пройшла інавгурація президента країни Серджо Маттарелла. У своїй промові глава держави сказав слова на підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства України в Італії.

"Ми не повинні миритися з тим, що, без жодного приводу на кшталт протистояння між різними економічними і політичними системами, знову піднімається вітер війни над континентом, який пережив такі трагедії як перша і Друга світова війна", - наводить посольство цитату з промови Маттарелли на підтримку України.

Італійський президент підкреслив, що необхідно закликати друзів і союзників, щоб демонстрація сили поступилася місцем взаєморозумінню. Він також зазначив, що жоден народ не боявся агресії з боку свого сусіда.

Нагадаємо, Серджо Маттарелла переобрали на пост президента Італії 29 січня.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаІталія