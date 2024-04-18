Президент Ірану: "Найменше зазіхання" Ізраїля призведе до "масованої та жорсткої" відповіді

Президент Ірану Ібрагім Раісі попередив, що країна вдасться до "масованої та жорсткої" відповіді на "найменше зазіхання" Ізраїля, маючи на увазі його військову реакцію на іранську атаку минулими вихідними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Раісі виступив у середу на щорічному армійському параді, який було перенесено в казарми на північ від Тегерана зі звичайного місця проведення на шосе південної околиці міста. Іранська влада не пояснила цього рішення, а державне телебачення не транслювало парад в прямому ефірі, як це було в попередні роки. Можлива відповідь Ізраїля