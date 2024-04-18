Президент Ирана: "Малейшее посягательство" Израиля приведет к "массированному и жесткому" ответу
Президент Ирана Ибрагим Раиси предупредил, что страна прибегнет к "массированному и жесткому" ответу на "малейшее посягательство" Израиля, имея в виду его военную реакцию на иранскую атаку в минувшие выходные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Раиси выступил в среду на ежегодном армейском параде, который был перенесен в казармы севернее Тегерана с обычного места проведения на шоссе южной окраины города.
Иранские власти не объяснили это решение, а государственное телевидение не транслировало парад в прямом эфире, как это было в предыдущие годы.
Возможный ответ Израиля
В Израиле 16 апреля прошло заседание военного кабинета, посвященное ответу Ирану на массированный удар в ночь на 14 апреля.
По данным источников The Times of Israel, власти Израиля решили подождать с ответом, чтобы заставить Иран нервничать. По его словам, ответ может быть "внутри Ирана или за пределами Ирана". Однако большинство в правительстве считает, что ответ должен быть решительным.
По информации Axios, удар планировался на 15 апреля, однако он был отложен после консультаций с США.
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