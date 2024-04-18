Президент Ирана: "Малейшее посягательство" Израиля приведет к "массированному и жесткому" ответу

Президент Ирана Ибрагим Раиси предупредил, что страна прибегнет к "массированному и жесткому" ответу на "малейшее посягательство" Израиля, имея в виду его военную реакцию на иранскую атаку в минувшие выходные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Раиси выступил в среду на ежегодном армейском параде, который был перенесен в казармы севернее Тегерана с обычного места проведения на шоссе южной окраины города. Иранские власти не объяснили это решение, а государственное телевидение не транслировало парад в прямом эфире, как это было в предыдущие годы. Возможный ответ Израиля