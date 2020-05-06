Президент Ирана пригрозил США в случае продления эмбарго на оружие

Президент Ирана Хасан Ругани пригрозил "сокрушительным ответом" в случае, если США не прекратят своих усилий по продлению действия эмбарго на оружие, введенного Советом безопасности ООН. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что эмбарго должно перестать действовать в октябре.

По предварительной информации, государственный секретарь США Майк Помпео 29 апреля пообещал применить все доступные средства для того, чтобы оружейное эмбарго в отношении Ирана продолжило действовать и после октября 2020 года. Он надеется, что Совет безопасности ООН продолжит ограничения до того, как оно прекратит действие.

Напомним, в начале этого года Министерство финансов США расширило санкции против Ирана. В новый список вошли несколько юридических лиц и бизнесмен Али Баяндорян, связанный с компанией Triliance Petrochemical. Компания также включена в список попавшего под санкции. Указывается, что она связана с Национальной нефтяной компанией Ирана, равно как и зарегистрированная в ОАЭ Beneathco.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сказал, что он обеспокоен тем, что мировые лидеры не создали "единой позиции против самого антисемитского режима на планете" в отношении Ирана.