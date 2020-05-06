Президент Ірану пригрозив США у разі продовження ембарго на зброю

Президент Ірану Хасан Роугані пригрозив "нищівною відповіддю" в разі, якщо США не зупинять своїх зусиль із продовження дії ембарго на зброю, запровадженого Радою безпеки ООН. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що ембарго має перестати діяти в жовтні.

За попередньою інформацією, державний секретар США Майк Помпео 29 квітня пообіцяв застосувати всі доступні засоби для того, щоб збройне ембарго щодо Ірану продовжило діяти і після жовтня 2020 року. Він сподівається, що Рада безпеки ООН продовжить обмеження до того, як воно припинить дію.

Напомним, в начале этого года Министерство финансов США расширило санкции против Ирана. В новый список вошли несколько юридических лиц и бизнесмен Али Баяндорян, связанный с компанией Triliance Petrochemical. Компания также включена в список попавших под санкции. Указывается, что она связана с Национальной нефтяной компанией Ирана, равно как и зарегистрированная в ОАЭ Beneathco.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сказал, что он обеспокоен тем, что мировые лидеры не создали "единой позиции против самого антисемитского режима на планете" в отношении Ирана.