Президент Ирана оценил ущерб от санкций США

Президент Ирана Хасан Роухани оценил убытки, нанесенные санкциями со стороны Соединенных Штатов Америки. Роухани обвинил Вашингтон в "варварстве".

Об этом сообщает американское издание Reuters.

По словам иранского президента, "незаконные и бесчеловечные" санкции США нанесли Ирану около 150 млрд долларов убытков. Он призвал иранцев направить свой гнев на Белый дом.

"Мы не видели такой степени дикости ... Иранский народ должен направить свои проклятия и ненависть в адрес Белого дома", - подчеркнул Роухани.

Отметим, напряженность между Вашингтоном и Тегераном продолжает расти после того, как президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке отказался от иранской ядерной сделки и начал вводить санкции.

Напомним, в понедельник, 21 сентября, Трамп анонсировал новые санкции для сдерживания Ирана. В санкционный список попали 27 компаний и физических лиц.

Позже Минфин США ввел санкции в отношении двух иранских судей, причастных к смертной казни 27-летнего иранского спортсмена Навида Афкари. Под санкции также попали три тюрьмы.