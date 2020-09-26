Президент Ірану оцінив збитки від санкцій США

Президент Ірану Хасан Роухані оцінив збитки, завдані санкціями з боку Сполучених Штатів Америки. Роухані звинуватив Вашингтон у "дикунстві".

Про це повідомляє американське видання Reuters.

За словами іранського президента, "незаконні та нелюдські" санкції США завдали Ірану близько 150 млрд доларів збитків. Він закликав іранців спрямувати свій гнів на Білий дім.

"Ми не бачили такої міри дикості ... Іранський народ має направити свої прокльони та ненависть на адресу Білого дому", - наголосив Роухані.

Зазначимо, напруженість між Вашингтоном і Тегераном продовжує зростати після того, як президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку відмовився від іранської ядерної угоди та почав вводити санкції.

Нагадаємо, у понеділок, 21 вересня, Трамп анонсував нові санкції для стримування Ірану. До санкційного списку потрапили 27 компаній і фізичних осіб.

Пізніше Мінфін США ввів санкції щодо двох іранських суддів, причетних до страти 27-річного іранського спортсмена Навіда Афкарі. Під санкції також потрапили три в'язниці.