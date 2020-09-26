ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Президент Ірану оцінив збитки від санкцій США

Автор: Дмитро Левицький

Президент Ірану Хасан Роухані оцінив збитки, завдані санкціями з боку Сполучених Штатів Америки. Роухані звинуватив Вашингтон у "дикунстві".

Популярні новини

Про це повідомляє американське видання Reuters.

За словами іранського президента, "незаконні та нелюдські" санкції США завдали Ірану близько 150 млрд доларів збитків. Він закликав іранців спрямувати свій гнів на Білий дім.

"Ми не бачили такої міри дикості ... Іранський народ має направити свої прокльони та ненависть на адресу Білого дому", - наголосив Роухані.

Зазначимо, напруженість між Вашингтоном і Тегераном продовжує зростати після того, як президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку відмовився від іранської ядерної угоди та почав вводити санкції.

Нагадаємо, у понеділок, 21 вересня, Трамп анонсував нові санкції для стримування Ірану. До санкційного списку потрапили 27 компаній і фізичних осіб.

Пізніше Мінфін США ввів санкції щодо двох іранських суддів, причетних до страти 27-річного іранського спортсмена Навіда Афкарі. Під санкції також потрапили три в'язниці.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиубыткиТегерансанкции против ИранаСанкції