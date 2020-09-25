США ввели санкции против Ирана из-за казни известного спортсмена

Фото: Навид Афкари (svoboda.org)

Министерство финансов США расширило список санкций против Ирана, включив в него судей Шираза Сейеда Махмуда Садати и Мешхеда Мохаммада Солтани. Также в список включили три местных тюрьмы - Адель-Абад, Орумие и Вакилабад.

Об этом сообщает Reuters.

Спецпредставитель США по Ирану и Венесуэле Эллиот Абрамс пояснил, что санкции введены против Садати, поскольку он приговорил к смертной казни 27-летнего иранского борца Навида Афкари.

13 сентября госсекретарь США Майк Помпео осудил власти Ирана за казнь Афкари. По его словам, исполнение смертного приговора - "гнусный и жестокий акт".

Иранские власти казнили спортсмена, несмотря на призывы международного сообщества, в том числе президента США Дональда Трампа и руководителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта.

Афкари приговорили к смертной казни 2 сентября. 27-летний спортсмен был обвинен в убийстве сотрудника правоохранительных органов и участии в антиправительственных митингах в 2018 году.

Организация The Human Rights Activists News Agency пишет, что борца подвергли пыткам, чтобы заставить признаться в преступлениях.

Напомним, ранее Трамп заявил о намерении возобновить практически все санкции ООН против Ирана, действие которых ранее было приостановлено.

Ранее Совет безопасности ООН отклонил проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, срок его действия истекает 18 октября.