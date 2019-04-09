Президент Ирана назвал США лидером мирового терроризма

Фото: Хасан Рухани (president.ir)

Рухани раскритиковал внесение КСИР в черный список

Президент Ирана Хасан Рухани назвал США лидером мирового терроризма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отметим, с соответствующим заявлением Рухани выступил после того, как США признали Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

"Стражи жертвовали своими жизнями, чтобы защитить наш народ, нашу исламскую революцию 1979 года. А сегодня Америка, которая затаила злобу на корпус, занесла его в черный список", - заявил иранский президент.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп внес Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций. Предполагается, что данный шаг приведет к росту напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее также сообщалось, что Европейский союз на год продлил санкции против Ирана за нарушение прав человека. Санкции касаются 82 человек и одной организации. Им запрещен въезд в Евросоюз, их активы также заморожены. Кроме того, санкции подразумевают запрет на экспорт в Иран оборудования, которое может использоваться для "внутренних репрессий".​