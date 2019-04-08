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ЕС на год продлил санкции против Ирана

Новости » Политика    08.04.2019 - 14:27
ЕС на год продлил санкции против Ирана
Иллюстративное фото (jimmywalesfoundation.org)

Санкции были продлены за нарушение прав человека

Европейский союз на год продлил санкции против Ирана, которые были введены против страны за нарушение прав человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Совета Европейского союза.

В частности, санкции продлены до 13 апреля следующего года.

"Совет продлил до 13 апреля 2020 года ограничительные меры, введенные в ответ на серьезные нарушения прав человека в Иране", - указано в сообщении.

Отметим, что ограничения касаются 82 человек и одной организации. Им запрещен въезд в Евросоюз, их активы в ЕС заморожены. Кроме того, санкции подразумевают запрет на экспорт в Иран оборудования, которое может использоваться для "внутренних репрессий".​

Напомним, в список санкций США против Ирана попали девять физических лиц и 14 организаций. В частности, США ввели санкции против сети подставных компаний из Ирана, ОАЭ и Турции, которые перечислили миллиарды долларов Корпусу стражей исламской революции (IRGC) и Министерству обороны.

Как писало РБК-Украина ранее, Министерство финансов США подготовило новый пакет санкций против Ирана в связи с разработкой ядерной программы. До этого американский лидер Дональд Трамп продлил на год действие ограничительных мер в отношении Ирана.

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