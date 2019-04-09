Президент Ірану назвав США лідером світового тероризму

Фото: Хасан Рухані (president.ir)

Рухані розкритикував внесення КВІР до чорного списку

Президент Ірану Хасан Рухані назвав США лідером світового тероризму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначимо, з відповідною заявою Рухані виступив після того, як США визнали Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією.

"Вартові жертвували своїми життями, щоб захистити наш народ, нашу ісламську революцію 1979 року. А сьогодні Америка, яка затаїла злість на корпус, занесла його в чорний список", - заявив іранський президент.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп вніс Корпус вартових ісламської революції до списку терористичних організацій. Передбачається, що цей крок призведе до зростання напруженості на Близькому Сході.

Раніше також повідомлялося, що Європейський союз на рік продовжив санкції проти Ірану за порушення прав людини. Санкції стосуються 82 осіб і однієї організації. Їм заборонено в'їзд до Євросоюзу, також заморожено їхні активи. Крім того, санкції передбачають заборону на експорт до Ірану устаткування, яке може використовуватися для "внутрішніх репресій".