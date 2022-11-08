Президент Индонезии заявил, что Путин может принять участие в саммите G20 виртуально

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что Владимир Путин примет участие в саммите лидеров G20 на следующей неделе, "если будет возможность", отметив, что вместо этого Путин может присутствовать виртуально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Джокови сказал, что Путин во время телефонного разговора на прошлой неделе не исключил участия в саммите на Бали и, если возможно, присоединится к нему.

"Но если нет… может быть, он попросит сделать это виртуально", - сказал Джокови журналистам во время визита на Бали.

Газета Financial Times ранее цитировала Джокови, который сказал, что его разговор с Путиным оставил у него "сильное впечатление", что он не будет присутствовать.

Ожидается, что на встрече на Бали будет доминировать напряженность в связи с вторжением России в Украину.

Как принимающая сторона G20, Индонезия сопротивлялась давлению со стороны западных стран и Украины, требующих отменить приглашение Путина на саммит лидеров и исключить Россию из группы, заявив, что у нее нет полномочий делать это без консенсуса среди членов.

Джокови в интервью Financial Times сказал, что Россию приветствуют на саммите, который, как он опасается, будет омрачен "очень тревожным" ростом международной напряженности. "Группа двадцати не предназначена для того, чтобы быть политическим форумом. Она предназначена для обсуждения экономики и развития", - сказал он.

Индонезия также пригласила президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что не будет принимать участие, если Путин примет участие.