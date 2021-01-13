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Президент Индонезии сделал прививку COVID-вакциной Sinovac

Джакарта, Среда 13 января 2021 13:31
Президент Индонезии сделал прививку COVID-вакциной Sinovac
Фото: Джоко Видодо (facebook.com Jokowi)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 13 января, президент Индонезии Джоко Видодо получил первую дозу вакцины от коронавируса. Прививку ему сделали препаратом производства китайской компании Sinovac Biotech.

Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщается, вакцинировались также высокопоставленные представители министерства обороны Индонезии, полиции и служб здравоохранения.

Отмечается, что бесплатная массовая вакцинация населения в Индонезии начнется в ближайшие месяцы. Первыми прививки получат медицинские работники, госслужащие и другие лица из группы риска.

Напомним, 11 января Агентство по контролю за продуктами питания и лекарствами Индонезии выдало разрешение на экстренное использование вакцины компании Sinovac. Индонезия стала первой после Китая страной, выдавшей разрешение.

Кроме того, этой вакциной планируют массово вакцинировать украинцев в феврале. В госпредприятии "Медицинские закупки" заявили, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса для Украины.

Также вчера в Бразилии заявили, что эффективность вакцины от коронавируса Sinovac составила около 50,4%.

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