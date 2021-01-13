Президент Індонезії зробив щеплення COVID-вакциною Sinovac

Фото: Джоко Відодо (facebook.com Jokowi)

Сьогодні, 13 січня, президент Індонезії Джоко Відодо отримав першу дозу вакцини від коронавірусу. Щеплення йому зробили препаратом виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомляється, вакцинувалися також високопоставлені представники міністерства оборони Індонезії, поліції та служб охорони здоров'я.

Зазначається, що безкоштовна масова вакцинація населення в Індонезії розпочнеться у найближчі місяці. Першими щеплення отримають медичні працівники, держслужбовці та інші особи з групи ризику.

Нагадаємо, 11 січня Агентство з контролю за продуктами харчування і ліками Індонезії видало дозвіл на екстрене використання вакцини компанії Sinovac. Індонезія стала першою після Китаю країною, що видала дозвіл.

Крім того, цією вакциною планують масово вакцинувати українців у лютому. У держпідприємстві "Медичні закупівлі" заявили, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від коронавірусу для України.

Також вчора в Бразилії заявили, що ефективність вакцини від коронавірусу Sinovac склала близько 50,4%.