Президент Индонезии посетит Киев и Москву, намерен просить Путина прекратить огонь

Войну необходимо срочно остановить, глобальные цепочки поставок продуктов питания по всему миру должны быть восстановлены. Также президент РФ Владимир Путин должен отдать приказ о немедленном прекращении огня.
Об этом заявил президент Индонезии Джоко Видодо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Президент также заявил, что будет призывать лидеров стран G7 искать мира в Украине после вторжения России и совместно найти немедленное решение глобального продовольственного и энергетического кризисов.
Напомним, что Индонезия осудила вторжение РФ в Украину, однако в апреле президент отклонил запрос на поставку оружия от президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее сообщалось, что власти Индонезии готовы выделить 5 млн долларов для восстановления медицинской инфраструктуры Украины, которая была разрушена в результате боевых действий.
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