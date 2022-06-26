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Президент Индонезии посетит Киев и Москву, намерен просить Путина прекратить огонь

Фото: президент Индонезии Джоко Видодо (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Войну необходимо срочно остановить, глобальные цепочки поставок продуктов питания по всему миру должны быть восстановлены. Также президент РФ Владимир Путин должен отдать приказ о немедленном прекращении огня.

Об этом заявил президент Индонезии Джоко Видодо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Президент также заявил, что будет призывать лидеров стран G7 искать мира в Украине после вторжения России и совместно найти немедленное решение глобального продовольственного и энергетического кризисов.

Напомним, что Индонезия осудила вторжение РФ в Украину, однако в апреле президент отклонил запрос на поставку оружия от президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что власти Индонезии готовы выделить 5 млн долларов для восстановления медицинской инфраструктуры Украины, которая была разрушена в результате боевых действий.

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