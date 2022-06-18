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Индонезия выделит 5 млн долларов финансовой помощи для Украины: на что пойдут деньги

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Суббота 18 июня 2022 16:35
Индонезия выделит 5 млн долларов финансовой помощи для Украины: на что пойдут деньги Фото: Индонезия выделит 5 млн долларов финансовой помощи для Украины (moz.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Власти Индонезии готовы выделить 5 млн долларов для восстановления медицинской инфраструктуры Украины, которая была разрушена в результате боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Республика Индонезия готова присоединиться к восстановлению украинской медицинской инфраструктуры, которая была разрушена ракетами и снарядами российских оккупантов. В частности, речь идет об инвестициях в размере 5 миллионов долларов, которые могут быть направлены на восстановление украинских медицинских учреждений", - сказано в сообщении.

В Минздраве подчеркивают, что Украина уже начала восстановление медицинских учреждений в деоккупированных регионах.

Стоит заметить, что Индонезия с начала войны оказала значительную помощь Украине, поставив большое количество лекарств и медицинской продукции.

Напомним, ранее стало известно, что президент Индонезии Джоко Видодо отклонил просьбу со стороны Украины помочь с вооружением. Однако, предложил доставить в ближайшее время гуманитарную помощь.

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