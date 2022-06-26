Президент Індонезії відвідає Київ і Москву, має намір просити Путіна припинити вогонь

Війну необхідно терміново зупинити, глобальні ланцюжки постачання харчових продуктів по всьому світу повинні бути відновлені. Також президент РФ Володимир Путін повинен віддати наказ про негайне припинення вогню.

Про це заявив президент Індонезії Джоко Відодо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Президент також заявив, що закликатиме лідерів країн G7 шукати миру в Україні після вторгнення Росії і спільно знайти негайне вирішення глобальної продовольчої та енергетичної криз.

Нагадаємо, що Індонезія засудила вторгнення РФ в Україну, однак у квітні президент відхилив запит на постачання зброї від президента України Володимира Зеленського.