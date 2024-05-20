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В Ірані вже 9 годин шукають вертоліт з президентом: Туреччина відправила на допомогу Bayraktar

Понеділок 20 травня 2024 02:14
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В Ірані вже 9 годин шукають вертоліт з президентом: Туреччина відправила на допомогу Bayraktar Фото: президент Ірану Ібрагім Раїс (Getty Images)
Автор: Вадим Ребрина

Турецький безпілотник Bayraktar Akinji увійшов у повітряний простір Ірану, щоб допомогти в пошуку гелікоптера з президентом Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ Хоссейном Амір-Абдуллахіаном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRNA та AA.

За состанньою інформацією іранського агентства, яке посилається на слова командувача Корпусу вартових Ісламської революції в провінції Східний Азербайджан, з місця катастрофи був отриманий сигнал з вертольота та мобільного телефону одного з членів екіпажу.

Військові прямують до точного місця аварії.

Суворі погодні умови та сильний туман ускладнюють пошуки місця катастрофи, участь у яких беруть 65 рятувальних загонів.

Колумніст американського журналу Atlantic стверджує з посиланням на близьке до адміністрації Раїсі джерело, що президент Ірану загинув. Офіційного підтвердження цій інформації поки немає.

Іран запросив у Туреччини пошуково-рятувальний гелікоптер нічного бачення. Анкара направила на пошуки президента Ірану 32 альпіністів-рятувальників і 6 транспортних засобів, в тому числі один БПЛА Akıncı і один вертоліт типу Cougar з можливістю нічного бачення.

Падіння гелікоптера

Нагадаємо, 19 травня гелікоптер із президентом Ірану на борту здійснив жорстку посадку в горах.

Державне телебачення Ірану припинило всі свої регулярні програми, показують тільки молитви за Раїсі і прямі трансляції з пошуків вертольота.

Катастрофа з літаком МАУ в Ірані

Нагадаємо, 8 січня 2020 року літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранськими військовими над Тегераном. Жертвами стали 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, зокрема громадяни України.

Іран досі ігнорує претензії України щодо авіакатастрофи, відмовляючись визнати свою повну міжнародно-правову відповідальність.

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