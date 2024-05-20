Президент и министр иностранных дел Ирана погибли в авиакатастрофе

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в крушении вертолета на границе с Азербайджаном. Авиакатастрофа произошла 19 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mehr.

Вместе с президентом Ирана в авиакатастрофе погиб и сопровождавший Раиси в поездке глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.

Кроме них, в вертолете находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малек Рахмати, представитель Лидера Исламской революции в провинции Восточный Азарбайджан аятолла Мохаммад Али Але-Хашем и несколько других неназванных лиц. Все они погибли.

Обновлено в 07:55.

Смерть президента Ирана Раиси подтвердил вице-президент страны Мансури. Правительство Ирана проведет экстренное заседание в связи с гибелью президента и главы МИД страны, сообщают иранские СМИ.

Авиакатастрофа с президентом Ирана Ибрагимом Раиси

В субботу, 19 мая, СМИ начали заявлять, что вертолет, на борту которого был президент Ирана, совершил жесткую посадку в горах.

Поисковая операция вертолета длилась более 10 часов. В частности, СМИ заявляли, что один из пассажиров вертолета якобы выходил на связь. Позже Турция направила для поиска Раисе беспилотник, обнаруживший обломки вертолета.

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