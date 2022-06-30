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Президент Хорватии предупредил НАТО о вероятности дестабилизации в Боснии и Герцеговине

Фото: Зоран Миланович, президент Хорватии (instagram.cjm/milanovic)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент Хорватии Зоран Миланович предупредил лидеров стран-членов НАТО на саммите в Мадриде об опасности дестабилизации ситуации в Боснии и Герцеговине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Зорана Милановича.

"Меня беспокоят события в Боснии и Герцеговине. Я боюсь, что в этой ситуации постепенный прогресс, на который многие оптимисты надеются, откровенно маловероятен. В лучшем случае ничего не изменится после выборов, которые состоятся в октябре, а вероятнее, что проблемы в Боснии и Герцеговине будут обостряться и нынешний политический кризис может усугубиться", - заявил Зоран Миланович.

По его словам, при сохранении текущего развития ситуации в Боснии и Герцеговине результаты окажутся негативными как для самого государства, так и для Хорватии и НАТО.

"В связи со своей прошлой и нынешней участием альянс имеет интерес и ответственность за Боснию и Герцеговину и не может позволить себе игнорировать кризис, разрастающийся в этой стране", - продолжал президент Хорватии.

При этом Миланович выразил надежду на более активное включение стран-членов НАТО и ЕС в процесс боснийского урегулирования, в том числе с прицелом на соблюдение прав национального хорватского меньшинства в этой стране.

Напомним, ранее Зоран Миланович выступал против принятия Финляндии и Швеции в НАТО до тех пор, пока не будут внесены правки в закон О выборах в Боснии и Герцеговине.

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Хорватия