Президент хочет провести аудит летних лагерей в Украине

За прошедшее лето в детских лагерях было зафиксировано более 80 вспышек различных инфекций. Каждый год в летних лагерях отдыхает 1-1,2 млн детей.

Об этом шла речь на традиционном совещании под председательством президента относительно предотвращения распространения COVID-19, передает пресс-служба Офиса президента.

"Сейчас имеем хорошую возможность провести их аудит, отремонтировать, где нужно, повысить критерии их качества, комфорта, питания детей", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что правительство уже разрешило работу баз отдыха и рассмотрит предложение президента по улучшению качества работы летних лагерей.

Напомним, в Минздраве заявили, что открывать детские оздоровительные лагеря в этом летнем сезоне в Украине нельзя.

Отметим, что с 5 июня в Украине начался новый этап ослабление карантина, на котором разрешена работа ресторанов, а также восстановлено внутреннее авиасообщение.