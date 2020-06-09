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Президент хоче провести аудит літніх таборів в Україні

Новини » Політика     09.06.2020 - 13:53
Президент хоче провести аудит літніх таборів в Україні
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Кожного року в літніх таборах відпочиває 1-1,2 млн дітей

За минуле літо у дитячих таборах було зафіксовано понад 80 спалахів різних інфекцій. Кожного року в літніх таборах відпочиває 1-1,2 млн дітей.

Про це йшлося на традиційній нараді під головуванням президента щодо запобігання поширенню COVID-19, передає прес-служба Офісу президента.

"Нині маємо хорошу можливість провести їхній аудит, відремонтувати, де потрібно, підвищити критерії їхньої якості, комфорту, харчування дітей", - наголосив Володимир Зеленський.

Голова МОЗ Максим Степанов зазначив, що уряд уже дозволив роботу баз відпочинку й розгляне пропозицію президента щодо покращення якості роботи літніх таборів.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що відкривати дитячі оздоровчі табори у цьому літньому сезоні в Україні не можна.

Зазначимо, з 5 червня в Україні розпочався новий етап ослаблення карантину, на якому дозволена робота ресторанів, а також відновлено внутрішнє авіасполучення.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Володимир Зеленськийлагерь
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