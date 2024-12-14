Президент Грузии Зурабишвили вышла к протестующим: обещает не допустить провокаций

Сегодня коллегия выборщиков избрала нового президента Грузии, но люди выступают против из-за нечестных парламентских выборов. Ныне еще действующая глава государства Саломе Зурабишвили вышла к протестующим, пообещав им недопустить провокаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Эхо Кавказа".

"Я с вами, я не допущу провокаций", - заявила она.

Как пишет канал, Зарубишвили обратилась к собравшимся на проспекте Руставели в Тбилиси.

Напомним, сегодня в парламенте Грузии избирательная коллегия выбрала президентом страны бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. Он был единственным кандидатом, которого выдвинула правящая партия "Грузинская мечта".

Отметим, что вчера Саломе Зурабишвили сказала, что не будет признавать результатов сегодняшних выборов президента. Также в своем заявлении она добавила, что останется в президентском дворце.

Всей этой ситуации предшествовали парламентские выборы, которые состоялись в конце октября 2024 года. На них победу получила пророссийская партия "Грузинская мечта", хотя согласно прогнозам соцопросы успешные результаты должны были быть у оппозиционных партий. После этого в стране начались протесты. Люди требуют провести в стране новые выборы.

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