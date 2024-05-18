Президент Грузії наклала вето на закон про іноагентів

"Сьогодні я наклала вето на "російський" закон. Цей закон по своїй суті і по своєму духу - російський закон, який суперечить нашій конституції і суперечить всім європейським нормам, настільки, що є перешкодою нашому європейському шляху", - заявила Зурабішвілі у зверненні до грузинського народу.

За її словами, документ з президентським вето повернуть грузинському парламенту сьогодні.

"Цей закон не підлягає ні змінам, ні вдосконаленню, і тому, дуже просте вето - цей закон має бути скасований", - наголосила президент Грузії.

Історія з законом про іноагентів ще не завершена

Грузинська конституція передбачає право парламенту обійти вето президента. І для цього в керівної партії "Грузинська мрія" є достатня кількість голосів, зазначає агентство SOVA.

Очікується, що грузинський парламент остаточно схвалить скандальний закон в середині червня. Але грузинська конституція не визначає терміни для подолання вето президента.