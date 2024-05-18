Президент Грузії наклала вето на закон про іноагентів

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на скандальний закон про іноагентів. Але грузинський парламент може подолати вето президента та остаточно схвалити документ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Грузії в Facebook та грузинське агентство SOVA.
"Сьогодні я наклала вето на "російський" закон. Цей закон по своїй суті і по своєму духу - російський закон, який суперечить нашій конституції і суперечить всім європейським нормам, настільки, що є перешкодою нашому європейському шляху", - заявила Зурабішвілі у зверненні до грузинського народу.
За її словами, документ з президентським вето повернуть грузинському парламенту сьогодні.
"Цей закон не підлягає ні змінам, ні вдосконаленню, і тому, дуже просте вето - цей закон має бути скасований", - наголосила президент Грузії.
Грузинська конституція передбачає право парламенту обійти вето президента. І для цього в керівної партії "Грузинська мрія" є достатня кількість голосів, зазначає агентство SOVA.
Очікується, що грузинський парламент остаточно схвалить скандальний закон в середині червня. Але грузинська конституція не визначає терміни для подолання вето президента.
В середині травня грузинський парламент, більшість в якому займає партія "Грузинська мрія", заснована проросійським олігархом Бідзіною Іванішвілі, ухвалив у третьому читанні закон про іноагентів.
Закон вимагає від ЗМІ та неурядових організацій, які понад 20% річного доходу отримують з-за кордону, зареєструватися в Мін'юсті та отримати статус іноземного агента. В опозиції занепокоєні, що цей механізм дозволить владі тиснути на інакодумців, зокрема перед парламентськими виборами в країні.
Водночас закон розкритикували на Заході, а також пригрозили, що його схвалення може призвести до зупинки інтеграції Грузії в ЄС та НАТО.
Через скандальний закон тисячі грузинів виходили на акції протесту, але про революцію в країні поки не йдеться. Детальніше про ситуацію в Грузії - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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