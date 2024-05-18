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Президент Грузії наклала вето на закон про іноагентів

Фото: Саломе Зурабішвілі, президент Грузії (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на скандальний закон про іноагентів. Але грузинський парламент може подолати вето президента та остаточно схвалити документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Грузії в Facebook та грузинське агентство SOVA.

"Сьогодні я наклала вето на "російський" закон. Цей закон по своїй суті і по своєму духу - російський закон, який суперечить нашій конституції і суперечить всім європейським нормам, настільки, що є перешкодою нашому європейському шляху", - заявила Зурабішвілі у зверненні до грузинського народу.

За її словами, документ з президентським вето повернуть грузинському парламенту сьогодні.

"Цей закон не підлягає ні змінам, ні вдосконаленню, і тому, дуже просте вето - цей закон має бути скасований", - наголосила президент Грузії.

Історія з законом про іноагентів ще не завершена

Грузинська конституція передбачає право парламенту обійти вето президента. І для цього в керівної партії "Грузинська мрія" є достатня кількість голосів, зазначає агентство SOVA.

Очікується, що грузинський парламент остаточно схвалить скандальний закон в середині червня. Але грузинська конституція не визначає терміни для подолання вето президента.

Що не так з законом про іноагентів в Грузії

В середині травня грузинський парламент, більшість в якому займає партія "Грузинська мрія", заснована проросійським олігархом Бідзіною Іванішвілі, ухвалив у третьому читанні закон про іноагентів.

Закон вимагає від ЗМІ та неурядових організацій, які понад 20% річного доходу отримують з-за кордону, зареєструватися в Мін'юсті та отримати статус іноземного агента. В опозиції занепокоєні, що цей механізм дозволить владі тиснути на інакодумців, зокрема перед парламентськими виборами в країні.

Водночас закон розкритикували на Заході, а також пригрозили, що його схвалення може призвести до зупинки інтеграції Грузії в ЄС та НАТО.

Через скандальний закон тисячі грузинів виходили на акції протесту, але про революцію в країні поки не йдеться. Детальніше про ситуацію в Грузії - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Грузія