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Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах

Фото: Саломе Зурабишвили, президент Грузии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на скандальный закон об иноагентах. Но грузинский парламент может одолеть вето президента и окончательно одобрить документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Грузии в Facebook и грузинское агентство SOVA.

"Сегодня я наложила вето на "российский" закон. Этот закон по своей сути и по своему духу - российский закон, который противоречит нашей конституции и противоречит всем европейским нормам, настолько, что препятствует нашему европейскому пути", - заявила Зурабишвили в обращении к грузинскому народу.

По ее словам, документ с президентским вето вернут грузинскому парламенту сегодня.

"Этот закон не подлежит ни изменениям, ни усовершенствованию, и поэтому очень простое вето - этот закон должен быть отменен", - подчеркнула президент Грузии.

История с законом об иноагентах еще не завершена

Грузинская конституция предусматривает право парламента обойти вето президента. И для этого у руководящей партии "Грузинская мечта" есть достаточное количество голосов, отмечает агентство SOVA.

Ожидается, что грузинский парламент окончательно одобрит скандальный закон в середине июня. Но грузинская конституция не определяет сроки преодоления вето президента.

Что не так с законом об иноагентах в Грузии

В середине мая грузинский парламент, большинство в котором занимает партия "Грузинская мечта", основанная пророссийским олигархом Бидзиной Иванишвили, принял в третьем чтении закон об иноагентах.

Закон требует от СМИ и неправительственных организаций, которые свыше 20% годового дохода получают из-за границы, зарегистрироваться в Минюсте и получить статус иностранного агента. В оппозиции обеспокоены, что этот механизм позволит властям давить на инакомыслящих, в частности, перед парламентскими выборами в стране.

В то же время, закон раскритиковали на Западе, а также пригрозили, что его одобрение может привести к остановке интеграции Грузии в ЕС и НАТО.

Из-за скандального закона тысячи грузин выходили на акции протеста, но о революции в стране пока речь не идет. Подробнее о ситуации в Грузии - читайте в материале РБК-Украина.

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