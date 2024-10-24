Президент Грузії допустила свій арешт після виборів

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що її можуть заарештувати. Такий сценарій є ймовірним, якщо проросійська партія "Грузинська мрія" переможе на парламентських виборах.

"Якщо це станеться, мені, ймовірно, оголосять імпічмент і посадять у в'язницю", - відповіла Зурабішвілі.

Президента Грузії попросили спрогнозувати, що буде, якщо "Грузинська мрія" здобуде перемогу на майбутніх парламентських виборах, які відбудуться 26 жовтня.

Імпічмент Зурабішвілі

Варто зауважити, що зараз більшість у грузинському парламенті має "Грузинську мрію". При цьому прем'єр-міністром є скандальний проросійський політик Іраклій Кобахідзе.

Минулого року Зурабішвілі вже хотіли оголосити імпічмент, оскільки вона здійснила закордонні поїздки до Європи без дозволу уряду, як це зазначено у конституції.

Конституційний суд Грузії дозволив розпочати процедуру імпічменту. Але у парламенті для такого кроку не вистачило голосів. За ініціативу мали проголосувати щонайменше 100 депутатів, але всього було лише 86 голосів.

Нещодавно глава парламенту Грузії Шалва Папуашвілі запевнив, що "на перших же засіданнях нового скликання" буде ініційовано імпічмент Зурабішвілі.

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