Через візит до Європи. Правляча партія Грузії запускає процедуру імпічменту президента

Правляча партія Грузії "Грузинська мрія" починає процедуру імпічменту президента Саломе Зурабішвілі через те, що вона здійснила візити до Європи, не погоджені урядом.

Про це заявив лідер партії Іраклій Кобахідзе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу" .

За його словами, процедуру імпічменту Зурабішвілі ініціюють, хоча й завідомо зрозуміло, що правляча партія не має необхідних для її відставки 100 голосів.

"Для завершення імпічменту необхідна підтримка 100 депутатів, тож без голосів радикальної опозиції у нього немає перспектив. Попри це, на засіданні політради партії ми ухвалили рішення ініціювати процедуру імпічменту президента Грузії", - сказав Кобахідзе.

Лідер "Грузинської мрії" пояснив це "відповідальністю перед конституцією", заявивши, що партія не може ігнорувати "кричущі порушення, що підривають верховенство права".

Він також стверджує, що візити президента є "контрпродуктивними" і можуть перешкодити наданню Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС.

Що передувало

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі хотіла відвідати Україну та декілька країн Європи 22-24 серпня. Але грузинський уряд заборонив її візити.

Також Зурабішвілі заборонили відвідувати з офіційними візитами, Німеччину, Швейцарію, Польщу, Бельгію, Данію, ОАЕ, Болгарію, Чехію та Ізраїль. Президент повинна була відвідати ці країни восени та взимку 2023 року.

За законодавством Грузії, президент країни повинен отримати схвалення уряду, щоб здійснити закордонні робочі візити.

Попри рішення уряду, президент Грузії відвідала Німеччину 31 серпня, де провела зустріч з президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Вона також зустрілася з європейськими лідерами, щоб обговорити надання Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС.

Правляча партія "Грузинська мрія" звинувачує Зурабішвілі у порушенні Конституції.