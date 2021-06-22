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Президент Грузии завтра посетит Украину, в Киеве могут перекрывать дороги

Автор: РБК-Украина

Завтра, 23 июня, Украину посетит президент Грузии Саломе Зурабишвили. У нее запланирована встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом пишет "Грузия Онлайн".

Сообщается, что в рамках визита Зурабишвили в Украину пройдет встреча с Зеленским с глазу на глаз и в расширенном составе.

Кроме того, запланированы встречи на высшем уровне: с премьером Украины Денисом Шмыгалем и главой Верховной рады Украины Дмитрием Разумковым. В составе грузинской делегации будут представители администрации президента, законодательной и исполнительной власти.

Управление Государственной охраны Украины отмечает, что из-за приезда Зурабишвили в Киеве возможны незначительные ограничения дорожного движения в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого района.

Напомним, в апреле Зурабишвили выступила инициатором возвращения посла Грузии в Украину, которого отозвало грузинское правительство из-за назначение бывшего президента Михаила Саакашвили на государственную должность в Украине.

После его назначения в Национальный совет реформ Украина почти год была без грузинского посла.

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