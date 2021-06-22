Президент Грузії завтра відвідає Україну, в Києві можуть перекривати дороги

Завтра, 23 червня, Україну відвідає президент Грузії Саломе Зурабішвілі. У неї запланована зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це пише "Грузія Онлайн" .

Повідомляється, що в рамках візиту Зурабішвілі до України пройде зустріч із Зеленським віч-на-віч і в розширеному складі.

Крім того, заплановані зустрічі на вищому рівні: з прем'єром України Денисом Шмигалем і головою Верховної ради України Дмитром Разумковим. У складі грузинської делегації будуть представники адміністрації президента, законодавчої та виконавчої влади.

Управління Державної охорони України зазначає, що через приїзд Зурабішвілі в Києві можливі незначні обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького району.