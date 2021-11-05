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Президент Грузии призвала сделать платным лечение от COVID-19 для невакцинированных

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Грузия, Пятница 05 ноября 2021 10:24
Президент Грузии призвала сделать платным лечение от COVID-19 для невакцинированных Фото: правительство Грузии хочет, чтобы лечение больных коронавирусом было платным для непривитых граждан (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что лечение коронавируса в стране должно быть платным для граждан, которые отказались от вакцинации. По ее словам, эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в стране является трагичной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Зурабишвили отметила, что процент вакцинированных в Грузии очень низкий. В больницах находятся 99% невакцинированных пациентов, а большинство из них в тяжелом состоянии.

По словам главы государства, в данной ситуации "виноваты все": правительство, которое не делает достаточно шагов, чтобы призвать граждан вакцинироваться, политические партии, которые проводят акции с участием большого количества людей, священнослужители, которые не осуждают "антивакцинаторов".

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили призывала ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для групп риска.

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Грузия Вакцинация
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