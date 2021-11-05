Президент Грузії закликала зробити платним лікування від COVID-19 для невакцинованих

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що лікування коронавірусу в країні має бути платним для громадян, які відмовилися від вакцинації. За її словами, епідеміологічна ситуація з COVID-19 в країні є трагічною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу" .

Зурабішвілі зазначила, що відсоток вакцинованих у Грузії дуже низький. У лікарнях перебувають 99% невакцинованих пацієнтів, а більшість із них у тяжкому стані.

За словами глави держави, у цій ситуації "винні всі": уряд, який не робить достатньо кроків, щоб закликати громадян вакцинуватися, політичні партії, які проводять акції за участю великої кількості людей, священнослужителі, які не засуджують "антивакцинаторів".