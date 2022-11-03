Президент Греції заявила, що її країна підтримає подання України до Гааги

Президент Греції Катерина Сакелларопулу заявила, що її країна підтримає подання України до Міжнародного кримінального суду в Гаазі та створення трибуналу.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг президента України Володимира Зеленського з його грецькою колегою.

Вона зазначила, що зранку відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь, та побачила наслідки звірств російської армії.

"Я розумію, що це теж відбулося і в інших місцях, наприклад в Маріуполі. Греція без жодної задньої думки стоїть на боці України і підтримуватиме всі подання України до суду в Гаазі, а також підтримувати всі ініціативи щодо створення трибуналу", - заявила Сакелларопулу.

Варто також зазначити, що на питання про те, чи визнаватиме Греція росію державою-терористом, вона не відповіла.