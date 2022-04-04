Президент Германии заявил, что его поддержка "Северного потока-2" была ошибкой

Федеральный президент впервые заявил о собственных ошибках и ошибках в своей политике в отношении России.

"Мое соблюдение "Северного потока-2" было явно ошибкой. Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила и о которых нас предупреждали наши партнеры. Нам не удалось создать общий европейский дом, в который входит и Россия", - сказал он.

В последние дни Штайнмайера критиковали за то, что он не комментировал собственные неправильные суждения, особенно во время пребывания на посту министра иностранных дел. Теперь он сказал, что ответственность за войну несет глава Кремля Владимир Путин.

Его оценка заключалась в том, что Путин не согласился бы на полное экономическое, политическое и моральное разорение своей страны за свое имперское безумие.

"Я ошибался, как и другие", - сказал он.