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Президент Германии предупредил немцев о "трудных временах" из-за войны в Украине

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Берлин, Понедельник 28 марта 2022 01:49
Президент Германии предупредил немцев о "трудных временах" из-за войны в Украине Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал немцев готовиться к "тяжелым дням" из-за войны России против Украины. Он отметил, что солидарность с украинским народом нужна будет "долгое время".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Да, нас в Германии тоже ждут более тяжелые дни. Впереди много трудностей. Наша солидарность и поддержка (Украины - ред.), наша готовность к ограничению потребуются еще долго", - цитирует издание заявление Штайнмайера перед концертом классической музыки "За свободу и мир".

Он также отметил, что жесткие санкции Запада против России неизбежно обернутся нестабильностью и определенными потерями также для Германии.

Отметим, на концерт был приглашен посол Украины в Германии Андрей Мельник. Однако дипломат отказался участвовать в мероприятии, организованном немецким президентом.

"Только российские солисты, никаких украинцев. Оскорбление. Извините, я буду держаться подальше", - написал Мельник в своем Twitter.

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