Президент Франции пообещал защитить сотрудников Renault на фоне ареста главы Nissan

Фото: Эммануэль Макрон (president.gov.ua)

Он отметил, что комментировать обвинения, выдвинутые против гендиректора альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, пока рано

Франция будет работать над сохранением стабильности корпорации Renault, ее объединения с Nissan, а также сотрудников компании. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Он отметил, что комментировать обвинения, выдвинутые против гендиректора альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, пока рано.

"Как акционер французское правительство будет оставаться бдительным в вопросе стабильности альянса, группы Renault и ее сотрудников, которых государство полностью поддерживает", - сказал Макрон.

Напомним, ранее в Японии арестовали председателя совета директоров компании Nissan и Renault Карлоса Гона.

Сообщалось, что японский автомобилестроительный концерн Nissan Motor Co предложит уволить Гона с поста председателя совета директоров на следующем заседании совета. Также агентство пишет, что компания подтвердила, что Гон использовал Nissan Motor Co в личных целях.

Как известно, Карлос Гон занимает руководящие посты в Renault с конца 1996 года. В 1999 году, когда Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, он был переведен в японскую компанию на должность директора по производству, а годом позже стал ее президентом и гендиректором.