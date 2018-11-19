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Президент Франции пообещал защитить сотрудников Renault на фоне ареста главы Nissan

Новости » Политика    19.11.2018 - 15:52
Президент Франции пообещал защитить сотрудников Renault на фоне ареста главы Nissan
Фото: Эммануэль Макрон (president.gov.ua)

Он отметил, что комментировать обвинения, выдвинутые против гендиректора альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, пока рано

Франция будет работать над сохранением стабильности корпорации Renault, ее объединения с Nissan, а также сотрудников компании. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Он отметил, что комментировать обвинения, выдвинутые против гендиректора альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, пока рано.

"Как акционер французское правительство будет оставаться бдительным в вопросе стабильности альянса, группы Renault и ее сотрудников, которых государство полностью поддерживает", - сказал Макрон. 

Напомним, ранее в Японии арестовали председателя совета директоров компании Nissan и Renault Карлоса Гона.

Сообщалось, что японский автомобилестроительный концерн Nissan Motor Co предложит уволить Гона с поста председателя совета директоров на следующем заседании совета. Также агентство пишет, что компания подтвердила, что Гон использовал Nissan Motor Co в личных целях.

Как известно, Карлос Гон занимает руководящие посты в Renault с конца 1996 года. В 1999 году, когда Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, он был переведен в японскую компанию на должность директора по производству, а годом позже стал ее президентом и гендиректором.

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Новости Украины Эммануэль МакронNissan
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