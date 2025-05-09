Президент Фінляндії заявив про "значні кроки" до перемир'я між Україною та РФ

Стубб розповів, що він учора, 8 травня, разом із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Ґаром Стьоре зателефонував Зеленському та Трампу.

Уже сьогодні глава фінської держави наголосив, що позитивно оцінює вчорашні переговори.

"У нас відбулася гарна розмова. Ми обговорювали припинення вогню і зробили значні кроки вперед. США прихильні до цього процесу. Це важливо для України та світу", - зазначив президент Фінляндії.

Він додав, що розмова з Трампом тривала 15-20 хвилин. Вони торкнулися різних аспектів перемир'я, а також учорашньої розмови Трампа із Зеленським. За словами Стубба, США беруть активну участь у мирному процесі.

"Розмова виявилася корисною, і Трамп висловив прихильність досягненню миру в Україні", - підкреслив Стьоре.

За словами норвезького прем'єра, існує спільна згода, що насамперед необхідно досягти беззастережного припинення вогню між Україною і Росією.

При цьому фінський лідер уточнив, що саме після їхніх переговорів із Трампом той опублікував у Truth Social пост із вимогою до 30-денного припинення вогню між Україною та Росією.