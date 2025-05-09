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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Президент Финляндии заявил о "значительных шагах" к перемирию между Украиной и РФ

Фото: Александр Стубб, президент Финляндии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Финляндии Александр Стубб провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Они обсуждали перемирие между Украиной и Россией.

Как передает РБК-Украина, заявление главы финского государства приводит Yle.

Стубб рассказал, что он вчера, 8 мая, вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере позвонил Зеленскому и Трампу. 

Уже сегодня глава финского государства подчеркнул, что положительно оценивает вчерашние переговоры. 

"У нас состоялся хороший разговор. Мы обсуждали прекращение огня и сделали значительные шаги вперед. США привержены этому процессу. Это важно для Украины и мира", - отметил президент Финляндии. 

Он добавил, что разговор с Трампом длился 15-20 минут. Они затронули различные аспекты перемирия, а также вчерашний разговор Трампа с Зеленским. По словам Стубба, США активно участвуют в мирном процессе. 

"Разговор оказался полезным, и Трамп выразил приверженность достижению мира в Украине", - подчеркнул Стере. 

По словам норвежского премьера, существует общее согласие, что в первую очередь необходимо достичь безоговорочного прекращения огня между Украиной и Россией. 

При этом финский лидер уточнил, что именно после их переговоров с Трампом тот опубликовал  в Truth Social пост с требованием к 30-дневному прекращению огня между Украиной и Россией.

Переговоры Трампа и Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп вчера, 8 мая, поговорили по телефону. Они, в частности, обсудили ратификацию Верховной Радой сделки о недрах.

После переговоров Зеленский подчеркнул, что готов к немедленному прекращению огня с Россией на 30 дней.

В то же время Россия продолжает отказываться от перемирия, выдумывая различные оправдания. Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров пожаловался, что Украина якобы может использовать прекращение огня для усиления своей военной мощи.

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Владимир ЗеленскийФинляндияДональд ТрампМирные переговорыПеремирие России и УкраиныВойна в Украине