Президент Финляндии заявил о "значительных шагах" к перемирию между Украиной и РФ

Президент Финляндии Александр Стубб провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Они обсуждали перемирие между Украиной и Россией.
Как передает РБК-Украина, заявление главы финского государства приводит Yle.
Стубб рассказал, что он вчера, 8 мая, вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере позвонил Зеленскому и Трампу.
Уже сегодня глава финского государства подчеркнул, что положительно оценивает вчерашние переговоры.
"У нас состоялся хороший разговор. Мы обсуждали прекращение огня и сделали значительные шаги вперед. США привержены этому процессу. Это важно для Украины и мира", - отметил президент Финляндии.
Он добавил, что разговор с Трампом длился 15-20 минут. Они затронули различные аспекты перемирия, а также вчерашний разговор Трампа с Зеленским. По словам Стубба, США активно участвуют в мирном процессе.
"Разговор оказался полезным, и Трамп выразил приверженность достижению мира в Украине", - подчеркнул Стере.
По словам норвежского премьера, существует общее согласие, что в первую очередь необходимо достичь безоговорочного прекращения огня между Украиной и Россией.
При этом финский лидер уточнил, что именно после их переговоров с Трампом тот опубликовал в Truth Social пост с требованием к 30-дневному прекращению огня между Украиной и Россией.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп вчера, 8 мая, поговорили по телефону. Они, в частности, обсудили ратификацию Верховной Радой сделки о недрах.
После переговоров Зеленский подчеркнул, что готов к немедленному прекращению огня с Россией на 30 дней.
В то же время Россия продолжает отказываться от перемирия, выдумывая различные оправдания. Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров пожаловался, что Украина якобы может использовать прекращение огня для усиления своей военной мощи.
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