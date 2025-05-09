Президент Финляндии заявил о "значительных шагах" к перемирию между Украиной и РФ

Стубб рассказал, что он вчера, 8 мая, вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере позвонил Зеленскому и Трампу.

Уже сегодня глава финского государства подчеркнул, что положительно оценивает вчерашние переговоры.

"У нас состоялся хороший разговор. Мы обсуждали прекращение огня и сделали значительные шаги вперед. США привержены этому процессу. Это важно для Украины и мира", - отметил президент Финляндии.

Он добавил, что разговор с Трампом длился 15-20 минут. Они затронули различные аспекты перемирия, а также вчерашний разговор Трампа с Зеленским. По словам Стубба, США активно участвуют в мирном процессе.

"Разговор оказался полезным, и Трамп выразил приверженность достижению мира в Украине", - подчеркнул Стере.

По словам норвежского премьера, существует общее согласие, что в первую очередь необходимо достичь безоговорочного прекращения огня между Украиной и Россией.

При этом финский лидер уточнил, что именно после их переговоров с Трампом тот опубликовал в Truth Social пост с требованием к 30-дневному прекращению огня между Украиной и Россией.