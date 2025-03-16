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Президент Фінляндії вважає, що Путін не прагне миру в Україні

Фото: Олександр Стубб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що російський диктатор Володимир Путін не прагне перемир'я. Ба більше, його велики залишилися незмінними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

"Путін не прагне перемир'я, припинення вогню або миру. Його основна мета, а саме знищення незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, анітрохи не змінилася", - заявив Стубб.

Водночас він висловив сподівання, що західний тиск таки змусить Росію сісти за стіл переговорів.

"Сподіваюся, ми зможемо продовжити тиск з боку Заходу, щоб змусити Росію припинити вогонь", - резюмував фінляндський президент.

Його заяви прозвучали після того, як у суботу він узяв участь у дистанційному саміті. У ньому взяли участь 26 лідерів, включно з європейськими партнерами, комісією ЄС, НАТО, Україною, Канадою, Австралією, Новою Новою Зеландією та іншими.

Зокрема, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що якщо Путін не піде на припинення вогню, тоді коаліція країн посилить на нього тиск, щоб зрештою переговори відбулися.

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ФінляндіяВійна в УкраїніМирні переговориВолодимир ПутінРосійська Федерація