Президент Фінляндії вважає, що Путін не прагне миру в Україні

"Путін не прагне перемир'я, припинення вогню або миру. Його основна мета, а саме знищення незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, анітрохи не змінилася", - заявив Стубб.

Водночас він висловив сподівання, що західний тиск таки змусить Росію сісти за стіл переговорів.

"Сподіваюся, ми зможемо продовжити тиск з боку Заходу, щоб змусити Росію припинити вогонь", - резюмував фінляндський президент.

Його заяви прозвучали після того, як у суботу він узяв участь у дистанційному саміті. У ньому взяли участь 26 лідерів, включно з європейськими партнерами, комісією ЄС, НАТО, Україною, Канадою, Австралією, Новою Новою Зеландією та іншими.