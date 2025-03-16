Президент Финляндии считает, что Путин не стремится к миру в Украине

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что российский диктатор Владимир Путин не стремится к перемирию. Более того, его вели остались неизменными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
"Путин не стремится к перемирию, прекращению огня или миру. Его основная цель, а именно уничтожение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, нисколько не изменилась", - заявил Стубб.
В то же время он выразил надежду, что западное давление таки заставит Россию сесть за стол переговоров.
"Надеюсь, мы сможем продолжить давление со стороны Запада, чтобы заставить Россию прекратить огонь", - резюмировал финляндский президент.
Его заявления прозвучали после того, как в субботу он принял участие в дистанционном саммите. В нем приняли участие 26 лидеров, включая европейских партнеров, комиссию ЕС, НАТО, Украину, Канаду, Австралию, Новую Новую Зеландию и других.
В частности, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что если Путин не пойдет на прекращение огня, тогда коалиция стран усилит на него давление, чтобы в конце концов переговоры состоялись.
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