ua ru
Пт, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Президент Финляндии не исключил вступление в НАТО без Швеции

Новина українською →
Пятница 17 февраля 2023 17:15
Президент Финляндии не исключил вступление в НАТО без Швеции Фото: президент Финляндии Саули Ниинисте (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Финляндия не намерена отзывать заявку на членство в НАТО, если Турция не ратифицирует членство Швеции.

Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Verkkouutiset.

"Мы не хотим и не можем отозвать нашу заявку (на членство в НАТО, - ред.). Мы выразили свою волю, подав заявку, и мы не можем просто сдаться и отозвать ее", - заявил он.

При этом глава государства подчеркнул, что Финляндия и Швеция хотят как можно скорее присоединиться к Североатлантическому альянсу.

"Это наше волеизъявление. Отношение Турции к этому волеизъявлению зависит только и исключительно от Турции", - заявил он, добавив, что у Турции есть свое понимание ситуации и дальнейших действий.

Напомним, парламент Финляндии 28 февраля проведет голосование за принятия необходимого законодательства, которое позволит Хельсинки стать членом НАТО.

Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что заявку на вступление Финляндии в НАТО могут рассмотреть отдельно от Швеции.

При этом премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон настаивает на совместном с Финляндией вступлении к Альянсу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Швеция Турция Финляндия
NEWS
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
DAILY
Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен