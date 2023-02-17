Парламент Фінляндії призначив дату голосування за ратифікацію договорів НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Повідомляється, що законодавство, ймовірно, буде прийнято, враховуючи те, що більшість членів парламенту виступають за приєднання до Альянсу.

При цьому Фінляндія не стане членом НАТО, доки Туреччина та Угорщина не ратифікують її заявку.

"Мета полягає в тому, щоб національний законодавчий процес, необхідний для вступу в НАТО, завершився протягом цього виборчого терміну", - сказав голова комітету фінського парламенту у закордонних справах Юссі Халла-Ахо.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що заявку на вступ Фінляндії до НАТО можуть розглянути окремо від Швеції.

При цьому прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон наполягає на спільному з Фінляндією вступі до Альянсу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.