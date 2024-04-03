Президент Фінляндії про удари по НПЗ: Росія розуміє тільки таку мову

Президент Фінляндії Олександр Стубб вважає удари по російських НПЗ вельми прийнятними, оскільки Росія "розуміє тільки таку мову".
Про це він заявив під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає РБК-Україна.
"Єдина мова - це мова влади. Вона у Росії приступна. Хоть би хто був відповідальний за ці атаки в Росії питання одне: питання в ціні на нафту чи ми маємо з цим якісь труднощі. Війна - це супутні збитки і хоч би хто атакував (НРЗ в Росії, - ред) вони знають, що вони роблять, вони роблять це вміло, не наражаючи цивільних на небезпеку і треба це мати на увазі повсяк час", - сказав він.
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І безперечно, як додав президент Фінляндії, війна - це річ брутальна, це річ тяжка.
"Але Росія розуміє тільки такий спосіб, тільки таку мову", - зазначив Стубб.
В останні тижні українські сили оборони успішно атакують нафтопереробні заводи у Росії. Очевидно, наслідки таких обстрілів виявилися досить критичними для того, щоб Міністерство енергетики РФ визнало зупинку виробництва палива на низцы нафтопереробних заводів, і заявило про пошук способу вирішити проблему.
І хоча США закликали Київ припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових нафтових цін, в Україні НПЗ в РФ вважають законними цілями для ударів.
Нагадаємо, видання The Insider підрахувало, що у 2024 році сталося 15 атак безпілотників на 13 нафтопереробних заводів у дев'яти регіонах РФ. Із них значні пошкодження зазнали вісім об'єктів.
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