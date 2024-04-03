Президент Финляндии об ударах по НПЗ: Россия понимает только такой язык

Атаки на НПЗ в России

В последние недели украинские силы оборроны успешно атакуют нефтеперерабатывющие заводы в России. По всей видимости, последствия таких обстрелов оказались достаточно критичными для того, чтобы Министерство энергетики РФ признало остановку производства топлива на ряде нефтеперерабатывающих заводов, и заявило о поиске способа решить проблему.

И хотя США призвали Киев прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, предупредив, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть, в Украине НПЗ в РФ считают законными целями для ударов.

Напомним, издание The Insider подсчитало, что в 2024 году произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в девяти регионах РФ. Из них значительные повреждения получили восемь объектов.

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