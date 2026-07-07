Президент Фінляндії розповів, як НАТО ставиться до ударів України по Росії

Наскільки сильна позиція України

"Зараз ми у доволі гарній ситуації щодо України, бо всі, включно з нашими американськими друзями, бачать, що Україна зараз домінує на полі бою", - зазначив Стубб.

Він додав, що Україна перебуває у кращій позиції - військово, політично та фінансово - ніж будь-коли за час війни, і саме тому в Росії зараз спостерігається "неспокійна активність".

Ситуація на фронті

Наступ російської армії тим часом сповільнився до кривавого позиційного протистояння з величезними втратами. За даними фінської організації Black Bird Group, у червні Росія втратила близько 9 квадратних кілометрів території в Україні, вперше з 2023 року зафіксовано чисті територіальні втрати РФ.

"Наше бачення таке, що Росія не завершить цю війну через втрати на полі бою... Йтиметься про зміну громадської думки. І громадська думка в Росії зараз змінюється", - пояснив Стубб.

Чому НАТО підтримує удари

"Я думаю, що всі лідери НАТО розуміють, чому Україна це робить", - заявив Стубб напередодні саміту альянсу в Анкарі. За його словами, усі союзники переконані у необхідності продовжувати нарощувати тиск на Росію.

Українська кампанія глибоких ударів, за словами президента, змінила стратегічне мислення США щодо війни та зміцнила переговорну позицію Києва.

Побоювання щодо ядерної ескалації

Стубб зазначив, що Китай та частина союзників по НАТО спершу побоювались далекобійних ударів України через можливу ескалацію з боку Москви.

"Кроки ескалації завжди можливі, і ми розглядаємо різні сценарії", - сказав він, додавши, що під час зустрічі з главою МЗС Китаю Ван Ї отримав тверду відповідь щодо неприпустимості ядерної ескалації.

Що з членством України в НАТО

Дискусію про вступ України до НАТО відклали до можливого припинення вогню. Утім, Стубб наголосив, що інтеграція оборонної промисловості України з альянсом - найшвидший спосіб наблизити країну до членства.

"Якби в мене був вибір, ми зробили б Україну членом НАТО негайно", - зазначив президент, додавши, що НАТО потребує України так само, як Україна потребує НАТО.